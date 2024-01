Peracchini: “Il centro storico diventerà un centro commerciale a cielo aperto”

La Spezia, 12 gennaio 2024 – Il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore al Commercio Marco Frascatore e Roberto Spinetta, esperto in strategie di marketing, hanno presentato stamattina il nuovo portale digitale del Commercio.

Uno strumento che rappresenta il primo step del più ampio progetto di marketing che intende trasformare il centro storico in un centro commerciale a cielo aperto – informano dal Comune – , incentivare il commercio locale e renderlo più attrattivo, integrando shopping e tempo libero, richiamando pubblico in modo continuativo in una città che sappia integrare le sue funzioni commerciali con quelle culturali, dell’intrattenimento, della ristorazione e dell’accoglienza turistica. “La Spezia deve quindi essere riconosciuta come destinazione per lo 'shopping ricreativo' – spiegano da palazzo civico – , dove il commercio al dettaglio diventa teatro di esperienze piacevoli, al centro di una vasta area con un chiaro riferimento europeo e internazionale”.

Il Comune, per arrivare all'obiettivo, ha commissionato uno studio, che individua tre passaggi: l’attivazione di un tavolo di lavoro con associazioni di categoria per monitorare le esigenze degli operatori e di un tavolo di lavoro con dirigenti e funzionari del Comune per la verifica degli strumenti normativi, per l’aggiornamento, il monitoraggio dei dati e la verifica di bandi disponibili; nuova cartellonistica con percorsi pedonali e maxischermi digitali e la creazione del sito internet 'shoppinglaspezia' che è stato presentato proprio oggi.

Un progetto ambizioso che va a braccetto con la promozione turistica della città e vede la sua sintesi nello slogan 'La Spezia Always Different' adottato appunto anche per promuovere la città tramite i video presenti nel nuovo sito turistico www.visitspezia.it.

“La grande fase di cambiamento che la nostra città sta vivendo dal punto di vista turistico, con quasi un milione di presenze registrate nel 2023 – dichiara Peracchini – deve essere accompagnata da una progettazione specifica per sostenere le imprese locali e migliorarne la visibilità non solo a livello regionale e nazionale ma anche internazionale. Questo è l’obiettivo del piano di marketing che stiamo portando avanti e che trova la sua prima vetrina nel sito 'shoppinglaspezia' dove si potranno reperire informazioni sulle attività commerciali e sui tanti eventi in città, che abbiamo voluto non più concentrati solo in alcuni periodi ma lungo tutto il corso dell’anno, e sulla ricca programmazione culturale dei nostri musei civici che stanno ottenendo un grande successo di pubblico. I visitatori avranno l’occasione di cogliere tutte le notizie utili per fare acquisti, ottenere sconti, rilassarsi, gustare le nostre eccellenze nei bar e nei ristoranti cittadini e vivere le tante occasioni di svago. La formula è sperimentale e in continua evoluzione ed è assolutamente gratuita per tutte le attività produttive spezzine che vorranno fare promozione sul portale. È necessario aprire lo sguardo al mondo e dotarsi di ogni strumento utile che consenta al nostro tessuto commerciale di crescere; per farlo è fondamentale che si crei una solida rete territoriale e si portino avanti iniziative che ne potenzino l’attrattività”.

“Gli ultimi studi ci dicono che sta diventando sempre più una realtà il fatto che, per esempio, parlando di turisti la tendenza sia quella di orientare i propri acquisti verso i centri storici delle città – dichiara Frascatore – . Ecco perché credo che quello che stiamo facendo dal sito e tutto il piano del marketing sia la strada giusta da seguire e cogliere. Oggi per riuscire a competere nel mondo in qualsiasi ambito la chiave vincente è la collaborazione. Anche in questo settore, infatti, collaborare è fondamentale e quindi una collaborazione sia tra i commercianti, le associazioni di categoria, ma anche tra tutti i settori che integrano un’intera comunità sia dal punto di vista sociale, economico, culturale e turistico. È con questo spirito che abbiamo affrontato questo nuovo progetto perché il commercio cosi come il turismo o per esempio lo sport e tutto ciò di cui è formata una comunità deve inevitabilmente essere organico”.

Il Comune si assume perciò un vero e proprio ruolo di regista. “Attenzione perché non è banale – prosegue Frascatore – . Questo è un modo nuovo di affrontare il commercio e non solo, perché ci poniamo non più solo come un ente regolatore o di indirizzo ma il Comune diventa un regista per una valorizzazione e crescita del commercio e della comunità tutta. Un nuovo modus operandi sconosciuto sia in termini normativi che tradizionalmente operativi. Un Comune non più soggetto passivo ma un comune quale soggetto attivo e protagonista insieme a tutti. È questa la vera scommessa del sindaco Paracchini, mia e di tutta la nostra giunta che possiamo vincere se e solo se collaboreremo e lavoreremo tutti insieme. In mondo poi dove la comunicazione è diventata fondamentale noi non possiamo certo sottrarci al cambiamento e agli strumenti a nostra disposizione. Spezia always different”.

Il sito è consultabile al seguente indirizzo https://shoppinglaspezia.devworks.it/ e in questa fase presenta i primi dati pervenuti dalle attività produttive cittadine ed è in continua crescita; le attività che intendano partecipare potranno quindi mettersi in contatto con il Comune della Spezia tramite il seguente indirizzo e-mail [email protected]. Si ricorda che l’adesione al servizio è totalmente gratuita.

I dati – concludono dal Comune – sono fondamentali per la promozione delle singole realtà, stringere sinergie, organizzare progetti comuni, elaborare strategie di sviluppo ed integrare lo shopping con la comunicazione di eventi legati a specifici target, ma consentono anche agli investitori di capire con esattezza quali attività mancano creando quindi nuove opportunità di sviluppo.

Marco Magi