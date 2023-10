Peracchini conquista il bis. Centrodestra compatto

Tutto come da copione. Pierluigi Peracchini è stato confermato alla presidenza della Provincia. Ieri, l’urna del salone di via Veneto non ha riservato sorprese, con il presidente uscente che, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, ha vinto nettamente la sfida del voto contro il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, espressione del centrosinistra, guadagnandosi la conferma al certice dell’ente provinciale a distanza di oltre quattro anni dalla prima nomina, avvenuta nel luglio del 2019. In quelle che potrebbero essere le ultime elezioni provinciali di secondo livello prima della riforma che dovrebbe portare alla reintroduzione del suffragio diretto, Peracchini ha fatto incetta di voti, portandone a casa 180, pari a 48.232 preferenze ponderate. Staccato il candidato del centrosinistra, Alessandro Silvestri, che ha collezionato 96 voti, pari a 32.882 preferenze ponderate. Tra sindaci e consiglieri comunali, si sono recati all’urna di via Veneto 279 amministratori; 276 invece le schede valide, tra cui un voto bianco, men tre sono state tre le schede nulle. Un esito, quello del voto provinciale, che di fatto restituisce compattezza alla coalizione di centrodestra, dove nelle scorse settimane proprio sulle presidenziali non erano mancati mal di pancia diffusi soprattutto in Val di Magra, dove una parte di Fratelli d’Italia ha sostenuto con decisione la candidatura del sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, tanto che in seno ai meloniani sarzanesi era stata avanzata anche l’ipotesi – poi venuta subito meno – di non sottoscrivere la lista del presidente uscente.

"Ringrazio gli amministratori dei Comuni spezzini per questo risultato – ha spiegato Pierluigi Peracchini subito dopo l’esito dello scrutinio che lo confermato presidente – le forze della coalizione e tutti coloro che hanno lavorato per la continuità di questo progetto. Un risultato che ci conferma per il buon lavoro svolto in questi anni. Riprendiamo subito a lavorare, l’attività della Provincia non si ferma. Abbiamo impegni importanti in corso per garantire servizi e qualità al territorio, progetti strategici per le nostre comunità. Le Province – ha aggiunto Peracchini – sono chiamate ad un ruolo sempre difficile, in attesa della necessaria riforma, e per questo il gioco di squadra e il coordinamento con gli amministratori del nostro territorio è ancora la soluzione vincente".

Matteo Marcello