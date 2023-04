Peracchini ai docenti "Le crisi di genere non si risolvono dalle otto all’una"

"La democrazia non è anarchia". Il sindaco Pierluigi Peracchini difende il proprio voto a favore della mozione Cenerini contro le carriere alias facendo appello a un principio, quello secondo cui le istituzioni sono strettamente tenute a osservare il diritto pubblico. In questa visione, il pronunciamento del Consiglio comunale, è un atto politico che richiama l’istituto Capellini a rientrare nei ranghi di quanto attualmente previsto a livello giuridico – "solo la magistratura può decretare un cambio di identità di genere" – in attesa che arrivi una legge votata dal parlamento "che normi una situazione senza dubbio delicata".

Una prospettiva, quella evidenziata dal primo cittadino, rispetto alla quale nei giorni scorsi il mondo della scuola non ha lesinato stroncature e un sostanziale giudizio di miopia. Mondo della scuola che in queste ore si è mobilitato con forza, rimarcando come ogni cambiamento reale della società, soprattutto in materia di diritti, inizi sempre da un vuoto legislativo. Un’assenza di norme che viene colmata a volte con uno scontro frontale con lo status quo e altre con l’adozione di prassi che diventano poi la normalità, accettata e riconosciuta come tale. Nel caso delle carriere alias sono circa duecento le scuole superiori e le università che in Italia permettono la costruzione di un profilo burocratico alternativo, perché – viene sostenuto – è un dovere dare una risposta di civiltà a dei ragazzi che vivono un problema e una sofferenza vera, che non è un capriccio. Il sindaco Peracchini sembra concordare sulla realtà del problema – "serve una regolamentazione che tuteli i giovani che affrontano questa transizione" – ma tiene il punto sulla condanna del metodo adottato dal Sauro Capellini. "La scuola non rispettando quanto previsto dal diritto pubblico delegittima se stessa come istituzione. Non si può risolvere una situazione così delicata dalle otto all’una, improvvisando una soluzione che per forza di cose è parziale e incompleta, fornita senza avere le necessarie competenze in materia. Proprio nell’interesse dei giovani, il primo insegnamento da trasmettere loro è quello di spiegare che non si può fare quello che si vuole e che la democrazia non è anarchia". Ancora più duro l’autore della mozione, Fabio Cenerini, meravigliato della reazione di docenti e dirigenti. "Colpisce la loro ignoranza – tuona il consigliere – chi ha il compito di trasmettere la conoscenza agli studenti, prima di parlare di ingerenze o di intervento a gamba tesa del consiglio comunale, dovrebbe almeno documentarsi. Vorrei sapere quale sia l’attacco frontale all’autonomia scolastica, dove hanno creato – si interroga Cenerini – le loro basi democratiche, in Cina? Nel dispositivo si impegna il sindaco Peracchini a informare dell’accaduto l’Ufficio scolastico regionale e il ministro dell’istruzione, se mai c’è stata una vergognosa intimidazione è stata quella rivolta agli eletti del popolo tramite la loro scomposta reazione".

Risponde, parlando di pagina oscura e inquietante, tutta l’opposizione consiliare che si rivolge con una lettera all’assessora Carli (delega alle pari opportunità), e alla consigliera provinciale di parità Eliana Bachini (ex dirigente scolastica), chiedendo loro di esprimersi sui vari aspetti della vicenda. Un dibattito politico molto acceso, che si arrovella su una tematica che molti giovani danno per scontata. Per la gran parte dei ragazzi della generazione Zeta cambiare la propria identità di genere, oppure il fatto di amare un uomo invece che una donna, sono elementi che non attengono ad un giudizio. Sono un diritto.

Vimal Carlo Gabbiani