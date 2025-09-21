Per le baby Aquile un’incredibile rimonta

ASCOLI

2

SPEZIA

3

ASCOLI: Dente, Candido, Di Salvatore (75’ Russo), Rama, Zagari, Di Teodoro, D’Agostino (90’ Mbaye), Vischia (65’ Vallorani), Tassotti, De Witt (65’ Casillo), Finotti (75’ Pagnotta). A disposizione: Rosa, Rossetti, Angelino, Picca, Tocchi, Balducci, Bruni. Allenatore: Corsi

SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Lorenzelli (64’ Vannucci), Martinelli, Bertoncini (70’ Schembre), Insignito (58’ Cassano), Marchini, Conte, Lontani (58’ Camara), Ferrazza (64’ Del Sante). A disposizione: Altemura, Doretti, Fantinati, Vignali, Felici, Vicari, Amato. Allenatore: Terzi

Arbitro: Barbatelli di Macerata (assistenti Pernarella di Ciampino e Neroni di Ciampino)

Reti: 20’ Rama, 57’ Finotti, 63’ Cassano, 89’ rig. e 92’ Conte.

Note: ammoniti Di Salvatore, Di Teodoro, Tassotti; Martinelli, Conte. Angoli: 7 a 6 per lo Spezia. Recuperi: 2’ pt, 4’ st

ASCOLI - La Primavera dello Spezia coglie il primo successo in campionato ad Ascoli grazie a una splendida rimonta. Al Picchio Village, la gara sembrava definitivamente appannaggio dei marchigiani, capaci di segnare due volte in meno di un’ora di gioco grazie alle reti di Rama e Finotti. Al 63’, Cassano, entrato da cinque minuti, accorcia le distanze e riaccende le speranze della squadra di Terzi (nella foto), che poi finale compie l’incredibile sorpasso realizzando due reti in tre minuti. È Conte, con una doppietta (fanno tre centri in due gare di campionato), a regalare i tre punti alle baby Aquile: al minuto 89 arriva il pari su rigore, concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Zagari, mentre il gol vittoria arriva al 92’ su assist di Camara. Un successo che permette di rilanciarsi dopo la sconfitta all’esordio, contro il Pisa.

mat.mar.