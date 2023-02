"Per il ponte del Ramello nessuna svolta in vista"

Il traguardo dei cinque anni è dietro l’angolo, ma non c’è nulla da festeggiare. A Stadomelli, il ponte del Ramello, il caratteristico ponte sospeso sul fiume Vara che unisce la statale Aurelia e il borgo di Stadomelli, tra i Comuni di Beverino e Rocchetta, è ancora chiuso in attesa di essere ripristinato. Era l’estate del 2018 quando un controllo sull’ultimo ponte sospeso rimasto in Liguria, ha fatto emergere criticità tali da costringere i due sindaci a emettere altrettante ordinanze per vietare il transito veicolare e pedonale sulla struttura. Che oggi, a distanza di quasi cinque anni, si presente con ancora maggiori necessità di manutenzione, sia per ciò che riguarda i tiranti d’acciaio, sia per ciò che concerne il tavolato di legno, rotto e logorato, e sul quale si possono scorgere pericolosi ‘vuoti’. Un peccato, per una struttura che proprio durante l’alluvione del 2011 fu fondamentale per collegare la vallata del Vara tagliata in due dalle frane, e che oggi rischia di rimanere ancora chiusa a lungo, almeno a sentire i sindaci dei due territori. "Il problema vero è che non siamo in condizione di finanziare alcuno studio per verificare le condizioni del ponte, né di poter sostenere i costi di manutenzione – dice senza mezzi termini il sindaco di Rocchetta, Roberto Canata –. Per uno studio ingegneristico servirebbero almeno quindicimila euro, che non abbiamo. É sicuramente un peccato, l’apertura pedonale e ciclabile oltre a dare sollievo alla zona potrebbe aprire prospettive in chiave turistica. Qualche anno fa avviammo un ragionamento sulla possibilità di intervenire, poi il Covid ha bloccato tutto". Dall’altra parte del Vara, anche il sindaco di Beverino, Marco Cosini, non ci gira attorno: "La verità è che senza la possibilità di accedere a contributi, difficilmente le amministrazioni potrebbero intervenire in autonomia per risolvere la situazione – dice il primo cittadino beverinese –. L’obiettivo è di ripristinarlo, anche i cittadini ce lo chiedono con tutti i problemi di altro tipo da risolvere e le poche risorse a disposizione, diventa difficile. Si parla di 100mila euro di lavori, ma la cifra è effettivamente considerevole per Comuni come i nostri". Parole che risuonano come un appello: chi correrà in soccorso del ponte? Matteo Marcello