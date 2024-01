"Per il pasto da casa serve un regolamento"

"Tutelare la salute degli studenti è un preciso dovere della scuola. La fruizione del pasto portato da casa deve essere regolamentata al fine di evitare rischi alimentari". Così Lucia Cariglia, dirigente dell’Isa 20 di Ceparana, risponde nel merito dell’iniziativa di numerosi genitori che lunedì hanno attuato lo ’sciopero del panino’, mandando a scuola i propri figli con un pasto preparato da casa anzichè servirsi della mensa scolastica. "Può sembrare che l’istituto abbia esercitato un’arbitraria presa di posizione nei confronti delle famiglie che intendevano protestare contro il servizio mensa della scuola primaria, servizio gestito dal Comune di Bolano – afferma Cariglia –. In realtà, la scuola ha sempre e tempestivamente segnalato all’ente locale le problematiche riscontrate nel servizio mensa, ha incontrato i genitori e si è rivolta all’Asl5".

"Per dare evidenza alle famiglie delle criticità organizzative inerenti la richiesta, ha chiarito tramite circolare che l’autorizzazione alla consumazione del pasto domiciliare richiede preventiva approvazione da parte del Consiglio di istituto di un regolamento che definisca le misure organizzative, l’individuazione del locale, la responsabilità delle famiglie circa le condizioni igieniche del cibo, l’assistenza del personale docente, la pulizia e il riordino dei locali, lo smaltimento dei residui alimentari. Nessun genitore potrà negare che le misure organizzative siano indispensabili per la tutela della salute degli alunni e, in particolare, per la prevenzione di qualsiasi rischio alimentare. Di conseguenza, è stato impossibile autorizzare da un giorno all’altro il pranzo portato da casa".