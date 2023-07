Pensione anticipata Quota 103: Confartigianato fa scuola a La Spezia

Un vademecum per destreggiarsi sulla ‘Quota 103’, la pensione anticipata flessibile introdotta dal governo con la legge di bilancio 2023. A realizzarlo, il patronato Inapa Confartigianato. Il beneficio si consegue con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 Dicembre 2023. Tre le opzioni disponibili per i lavoratori che possiedono i requisiti: andare in pensione anticipatamente, restare al lavoro con uno premio in busta paga corrispondente allo sgravio contributivo a proprio carico (pari al 9,19% della retribuzione, per la maggior parte dei contratti), oppure restare al lavoro rinunciando allo sgravio. Per il primo caso, con l’anticipo pensionistico della Quota 103, il soggetto percepisce un assegno massimo lordo pari a 5 volte il trattamento minimo (2.818,70 euro), che sarà applicato fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2024), anche se l’importo della pensione calcolata dovesse risultare superiore. Dai 67 anni si percepirà la pensione piena. Con lo sgravio contributivo, il lavoratore con 62 anni e 41 anni di contributi versati che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo della pensione deve presentare un’istanza all’Inps, che verifica il perfezionamento dei requisiti.

Le somme saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena. Nel caso si scegliesse la permanenza al lavoro con i requisiti, il lavoratore che non fa domanda e continua a percepire la sua solita retribuzione con le trattenute previdenziali fino al momento della pensione ordinaria avrà un assegno pensionistico più alto rispetto al caso precedente, per i maggiori contributi versati.