Pensionato borseggiato alla Fiera Prelevati con la sua carta 10.600 euro

E’ un pensionato ottantenne della Val di Vara una delle principali vittime della coppia di romeni che è stata sottoposta a fermo dalla squadra mobile della questura spezzina per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito provento di furto. Ramona Cristiana Bunghez, 44 anni, conosciuta anche con altri tre alias e Petrisor Dulama, 32 anni, entrambi in Italia senza fissa dimora, si trovano in carcere e compariranno domattina davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis per la convalida del fermo. Saranno difesi dall’avvocato di fiducia Davide Bonanni.

La vittima era stata borseggiata sabato scorso, 18 marzo, mentre passeggiava tra le bancarelle della fiera di San Giuseppe e con una delle due carte di credito in suo possesso, la coppia di malviventi ha prelevato la bellezza di 10.600 euro da alcuni sportelli bancomat della città. Come ha fatto? L’anziano, purtroppo, aveva nel portafogli un bigliettino con il numero del pin, che si è rivelato un boomerang. Prima di lui era stata derubata, il giorno precedente al mercato settimanale di Chiavari, una donna settantenne del luogo. Anche lei aveva trascritto il numero del pin e per questo la coppia ha effettuato numerosi acquisti di capi di abbigliamento nei negozi di Chiavari. Quei vestiti, unitamente ai soldi, sono stati poi sequestrati dalla squadra mobile in un appartamento in via Federici, nel quartiere della Scorza, dove la coppia era stata ospitata da alcuni connazionali. Quando hanno visto i poliziotti in borghese, Bunghez e Dulama hanno scagionato i padroni di casa e indicato dove si trovava la merce oggetto degli acquisti e il denaro che era nascosto dentro ad una cassetta di sicurezza.

Sono stati i poliziotti del commissariato di Chiavari a individuare l’auto usata dalla coppia, una 500 XL presa a noleggio all’aeroporto di Pisa. Monitorando gli spostamenti con il Gps, gli agenti hanno seguito la vettura all’uscita dal casello della Spezia fino al quartiere della Scorza. La coppia è stata individuata dalle telecamere delle banche mentre effettuava i prelievi al bancomat con le carte di credito rubate. Sono in corso indagini per risalire ad altri colpi effettuati in precedenza in altre città.

Massimo Benedetti