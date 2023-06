Penelope, l'eredità delle donne" in scena a Castelnuovo Magra con la Compagnia degli Evasi"

Nella serata di Teatrika va in scena "Penelope, l’eredità delle donne" in programma alle 21.30 allo spazio arena del centro sociale di Molicciara. Questa sera i protagonisti sul palcoscenico saranno gli attori della Compagnia degli Evasi impegnati fuori concorso, in qualità di organizzatori della rassegna patrocinata dal Comune di Castelnuovo Magra, nello spettacolo dal titolo "Penelope, l’eredità delle donne" un atto unico liberamente ispirato alla figura della mitologia greca scritto da Marco Balma, ma attualizzato e modernizzato dalla regista Vanessa Leonini.

Lo spettacolo si avvale di un significativo tracciato musicale con brani di Max Richter, Massive Attack, Renzo Anzovino, Y.Tiersen, M.Ronson, R.Djawadi, R.Andrioli. Le protagoniste della scena sono le attrici Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro. Le scenografie sono a cura di Francesca Lopresti. Lo spettacolo è a ingresso libero senza prenotazioni. Dalle 19.30 all’Arci Wave apericena contattando il numero 347-5454359.