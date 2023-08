"Penalizzati dal clima" Il caso dei mitilicoltori sbarca in Parlamento L'onorevole Maria Grazia Frijia interviene in aula per evidenziare la difficile situazione dei mitilicoltori spezzini a causa delle condizioni climatiche. Il Ministero dell'agricoltura è già intervenuto con una deroga per la pesca straordinaria. L'impegno deve tendere a preservare un circolo naturale fra tradizione, cultura ed economia sostenibile.