Pellicole d’autore Film sotto le stelle

Un agosto al cinema. Pronto il palinsenso che accompagnerà per tutto il mese gli appassionati del grande schermo proseguendo l’iniziativa organizzata all’aperto in piazza Niccolò V dallo staff del cinema Italia e presentata dal critico Joe Denti che ha già riscosso grande partecipazione a luglio. Si parte stasera, martedì, alle 21.30 con Mon Crime che verrà ripetuto anche mercoledì. A seguire The quiet girl (3-4 agosto); Rapito (5-6), Billy (7); Una relazione passeggera (8-9); La legge del desiderio (10-11); The flash (12-13); La signora Harris va a Parigi (15-16); Decision to leave (17-18); Stranizza d’amuri (19-20); L’uomo che verrà (21); Corto di sera (22-23-24); Barbie (25-26-27); Peter Von Kant (28-29); Tar (30-31).

Questa sera appuntamento al cinema anche a Castelnuovo Magra con la tradizionale rassegna organizzata dall’associazione culturale Vertigo con il patrocinio dell’ente castelnovese. Alle 21.30 in piazza Querciola nel borgo collinare il critico cinematografico Oreste De Fornari presenta il film dal titolo "Fino all’ultimo respiro" che è anche il nome scelto per la 28^ edizione della manifestazione di cinema e cultura. Il film del 1960 è firmato dal regista Jean Luc Godard. Ingresso libero e senza prenotazione.