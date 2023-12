Pelli e teste di cinghiale gettati nel bosco. La macabra scoperta a Levanto

Levanto, 14 dicembre 2023 – I carabinieri trovano quattro sacchi abbandonati contenenti residui di macellazione di cinghiali, scattano le indagini.

In località Foce di Dosso, nel comune di Levanto, in seguito a una segnalazione proveniente da un cittadino, i militari forestali e il personale Asl hanno accertato l’abbandono in una scarpata a valle di una strada sterrata, di quattro sacchi contenenti circa 20 chilogrammi di pelli e teste in avanzato stato di decomposizione provenienti da almeno due cinghiali.

La norma prevede che i residui di macellazione dei cinghiali possono essere interrati nel sito di abbattimento, se invece la macellazione avviene in luogo diverso dal sito abbattimento, i residui di sono per legge considerati rifiuti e come tali devono essere smaltiti secondo idonee procedure, non possono quindi essere abbandonati nell'ambiente.

I quattro sacchi con le pelli e le teste, peraltro rotti in più punti, sono stati recuperati dagli operatori Asl e sistemati in un sacco più grande chiuso ermeticamente e messo a disposizione del Comune di Levanto per lo smaltimento attraverso una ditta specializzata.

A questo punto i carabinieri forestali intensificheranno i controlli per appurare se si tratta di un caso isolato oppure di un fenomeno diffuso.

Marco Magi