Pelle sana, istruzioni per l’uso Visite dermatologiche della Cri

La Rotonda Vassallo di Lerici ospita oggi dalle 9 alle alle 13 e dalle 15 alle 19 un ambulatorio dermatologico della Croce Rossa nel verranno effettuati screening gratuiti della pelle. L’iniziativa rientra in un tour di otto tappe che la Cri ha organizzato su tutto il territorio nazionale insieme a Nivea Sun nell’ambito della campagna “Protezione a un nuovo livello”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie della pelle e della corretta esposizione ai raggi solari.

In Rotonda Vassallo verrà collocata una clinica mobile attrezzata della Croce Rossa Italiana, dove i dermatologi forniranno consulenze gratuite per prevenire l’insorgenza di malattie della pelle, tra cui il melanoma cutaneo, e diffondere, in vista dell’arrivo dell’estate, informazioni utili sui rischi legati a una esposizione al sole non corretta. Grazie alle attività di prevenzione negli ultimi vent’anni è aumentato notevolmente il numero dei melanomi asportati in fase precoce.