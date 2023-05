Pelaschier detta legge Primo nella regata d’altura in memoria di Belloni

Ha festeggiato il suo 74 compleanno in regata. E ha confermato la stoffa di campione, anche da diversamente giovane.

Così Mauro Pelaschier al timone di WB8 dell’armatore Gianclaudio Bassetti nella sfida velica promossa dalle sezioni di Milano e Lerici della Navale - 15 barche iscritte - per onorare la memoria di Angelo Belloni (1882-1957), pioniereinventore delle tecnologie subacquee che hanno segnato la storia delle immersioni e concorso all’eccellenza raggiunta in campo mondiale dalla Marina Militare. Non è un caso che a consegnargli il trofeo di giornata, al porto Mirabello, sia stato l’ammiraglio Massimiliano Rossi, comandante del Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo dei Tesei" che ha così post+o il sigillo istituzionale all’evento ideato da Davide Besana. La sfida è giunta alla seconda edizione, con la sua unicità. La particolarità sta nella ’proiezione’ nel cuore del Mar Ligure, a 33 miglia della costa dove abitualmente ondeggia la boa-sentinella del Cnr. La struttura - deputata a registrare i dati oceanografici - è mancata all’appello perché sotto restyling. Si sapeva già prima della partenza - al traverso di Torre Scola - ma l’organizzazione ha voluto comunque doppiare le sue coordinate geografiche per rendere omaggio all’impegno del Cnr nella ricerca. All’appello è mancato anche lo show annunciato dell’uscita delle barche dalle bocche di Porto Venere, all’ombra della chiesetta di San Pietro. Così, valutato il vento, hanno deciso i giudici di regata.

Pelaschier e l’equipaggio di WB8, sotto le insegne del Yacht Club, hanno impiegato 10 ore, 31 minuti e 9 secondi per compiere il percorso, imponendosi nella categoria Orc. Secondo classificato Melagodo, First 34.7 di Luca Deluca per i colori del Circolo Velico Erix di Lerici. Al testo posto Jeco, il J112 di Giancarlo Gabbiani, sempre dell’Erix.

Nella categoria Rating FIV ha vinto Minima, X34 di Massimo Florio della Lega Navale di Milano; secondo Calypso, CBS Serenity di Salvatore Mentaci della Lega Navale di Sestri Ponente.

"Grande soddisfazione per organizzatori e partecipanti, con lo sguardo avanti alla prossima edizione" dice Angelo Belloni, nipote del personaggio celebrato dalla regata d’altura.

Corrado Ricci