Pd pronto a voltare pagina "Già 300 nuove iscrizioni"

Prova a riprendere la rotta la nave del Pd, dopo aver cambiato Capitano ed essersi a lungo incagliata nelle secche. La prima donna al timone, di cui domenica a Roma ci sarà l’incoronazione ufficiale a capo del partito, sembra aver portato entusiasmo, nelle grandi città come in provincia. La parola chiave del successo di Elly Schlein, cambiamento, si proverà a declinare subito anche alla Spezia, già a partire da oggi, per dare concretezza alla svolta congressuale. Si comincia questo pomeriggio con un gazebo in Corso Cavour, per confrontarsi con le persone sulla piattaforma programmatica con cui la neo-segretaria intende rilanciare il Pd. Umili nell’ascolto e utili alla comunità, questo lo slogan. Per riaffermare la necessità di stare in mezzo alla gente, di essere popolari e non elitisti, aperti al confronto.

"Il grande risultato in termini di partecipazione al voto delle primarie – spiega il Segretario Montefiori – non va disperso. È un patrimonio di impegno, di passione politica e civica, che va valorizzato al meglio". Spalancare porte e finestre, chiudere una fase segnata dall’autoreferenzialità e tentare aprirne una totalmente nuova, questo l’obiettivo. È un compito difficile ma anche una sfida motivante, per un partito che sembra aver ritrovato il proprio orgoglio di comunità. "È il momento della responsabilità - sottolinea Martina Giannetti, capogruppo in consiglio comunale a Spezia - Questa ventata di novità e di partecipazione fa bene a tutti gli eletti, per portare avanti le battaglie con ancora maggior impegno e determinazione. Da subito, in tutti i consigli comunali della provincia, ci batteremo per far sì che il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza sia garantito. Al momento non lo è, perché sul nostro territorio mancano medici non obiettori". Durante il fine settimana diversi circoli rimarranno aperti per dare inizio alla campagna di tesseramento. "Abbiamo già ricevuto 300 richieste di nuove iscrizioni. È il segnale di un Pd vivo - dichiara Montefiori - che sta per tornare ad avere un ruolo centrale nella vita politica italiana".

Vimal Carlo Gabbiani