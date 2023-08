Paura a Fezzano (Spezia): esplode bombola del gas durante un barbecue in giardino

Fezzano (La Spezia), 18 agosto 2023 - Momenti di paura in serata a Fezzano per l'esplosione di una bombola del gas utilizzata da alcuni giovani turisti torinesi per fare un barbecue nel giardino di un'abitazione di via San Giovanni.

Il boato dell'esplosione, accompagnato da fiamme e scintille, ha fatto temere il peggio ai residenti della zona vista la violenza del botto, sentito anche dai residenti nelle zone circostanti.

Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Spezia e l'ambulanza del 118, fortunatamente al di là del grande spavento non si registrano feriti.