Patto nazionale fra città nelle prevenzione e cura delle malattie da amianto

L’assessore alla sicurezza e politiche sanitarie Giulio Guerri ha partecipato al convegno nazionale sul tema amianto e tumori professionali, organizzato a Pistoia dall’Anmil in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che è anche Giornata mondiale delle vittime dell’amianto. "La problematica dell’amianto – sottolinea l’assessore – è un argomento che ho sempre seguito con attenzione, anche per il suo rilevante impatto nel territorio spezzino, con un alto numero di casi di patologie asbesto-correlate. cura. L’impegno dell’amministrazione sul fronte della lotta all’amianto vede La Spezia in prima linea nella promozione di un patto nazionale fra varie città firmato in occasione del convegno di Pistoia che prevede l’impegno ad un piano d’azione per la prevenzione, cura ed assistenza"