Patto con l’ateneo di Pisa pro comunità energetiche

La cooperativa di comunità Vara e il Dipartimento di ingegneria dell’energia e dei sistemi del territorio e delle costruzioni dell’Università di Pisa hanno sottoscritto una convenzione per collaborare alla diffusione delle comunità energetiche. L’Università darà il proprio contributo attraverso la cattedra Unesco sulle comunità energetiche che è la prima al mondo a essere stata costituita in materia di Cer (Comunità energetiche rinnovabili) ed è ricoperta dal professore ordinario Marco Raugi.

La cooperazione sarà avviata con un corso di formazione interdisciplinare tenuto dai docenti dell’ateneo pisano diretto al gruppo di lavoro formato dai tecnici della cooperativa. Tutti i progetti prodotti dalla cooperativa saranno inoltre supervisionati e attestati dai docenti del dipartimento di ingegneria. Per finire un gruppo di tecnici della coop parteciperà al primo master in materia di comunità energetiche che prenderà il via nel prossimo autunno. La divulgazione dei principi alla base della transizione energetica sarà realizzata anche tramite la partecipazione a eventi e a iniziative pubbliche. Il grande valore della “Unesco Chair on Sustainable energy communities”, oltre ad essere attestato dal riconoscimento dell’Unesco, risiede anche nella capacità di unire in un corso l’insegnamento di tutte le competenze necessarie alla costituzione delle comunità energetiche, da quelle tecniche a quelle economiche, giuridiche e sociali. "La sottoscrizione della convenzione – dichiara il presidente della cooperativa Roberto Pomo – rappresenta per noi un grande onore. Collaborare con una struttura universitaria di livello mondiale vuol dire raccogliere una sfida che può, anzi deve, mettere insieme pubblico e privato e coinvolgere tutto il nostro territorio costruendo un “laboratorio d’innovazione” sulla sostenibilità".