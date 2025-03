Patto Comune-Junior tennis sull’uso dei campi da gioco

RICCÒ DEL GOLFO

Il tennis come motore di promozione sociale, sportiva e didattica. Valori nobili, quelli che sono stati messi nero su bianco nella convenzione tra il Comune di Riccò del Golfo e lo Junior tennis San Benedetto, che porterà il circolo tennistico a mettere a disposizione dell’istituto comprensivo locale le proprie strutture, compreso il nuovo campo da pickleball – sport che combina elementi di tennis, badminton e ping pong – realizzato in questi mesi all’interno del compendio della società sportiva. Il consiglio comunale guidato da Loris Figoli ha approvato la convenzione con la società, che sarà dunque firmata nei prossimi giorni. Un accordo che per il sindaco rappresenta "un grande passo avanti di tipo sociale, culturale e politico per la comunità, approvando una convenzione a sostegno dello sport che amplia notevolmente le opzioni di crescita e sviluppo delle potenzialità dei nostri alunni. In Consiglio comunale abbiamo approvato una delibera di indirizzo che, nelle more di una variante al Prg, consentirà all’istituto comprensivo Isa5 di Riccò di accedere allo Junior tennis di San Benedetto e di fruirne, previo apposito accordo organizzativo a sostegno e vantaggio dello sport a scuola". Di fatto, l’ampliamento delle aree del tennis club, diventato famoso per aver accolto e allenato Lorenzo Musetti, richiedeva per legge anche una convenzione a uso sportivo pubblico delle stesse. "La grandezza del provvedimento, nel solco del principio di sussidiarietà tra pubblico e privato, è che il Comune e l’impresa abbiano siglato un decennale accordo che riconosca l’importanza dell’accesso allo sport in età evolutiva in tutta l’area" dice ancora il primo cittadino riccolese.

Lo Junior tennis San Benedetto, nella sua storia ultraquarantennale, non è nuovo a collaborazioni sociali con la comunità. Grazie a questo accordo, i giovani riccolesi potranno accedere alla disciplina sportiva, in linea con gli indirizzi espressi dal Miur. "Resta la perplessità – aggiunge il sindaco con velo polemico – rispetto alla richiesta di ritiro della pratica da parte dell’opposizione, auspicando un intervento pubblico sulle aree in luogo dell’impresa privata, anche se si riconosce che l’astensione dopo una ampia disamina urbanistica abbia migliorato la finalizzazione del voto. Il territorio, grazie all’iniziativa privata e volontaristica, ha ampliato l’offerta sportiva e sociale: occorre a questo proposito citare per esempio la convenzione che dal 2014 unisce il Comune all’associazione sportiva Le Rondini" chiosa il sindaco di Riccò del Golfo.

mat.mar.