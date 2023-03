Patteggia tre anni e quattro mesi per la truffa a due anziane

Resa dei conti per lo straniero, di origine polacca, che poco meno di un anno fa aveva truffato due anziane donne a Lerici con la scusa di un incidente stradale di cui erano rimaste vittime le loro figlie. Michal Pawlowski, 33 anni, è comparso ieri in tribunale davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis, dove ha patteggiato la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione, dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Maria Pia Simonetti. A difenderlo c’era l’avvocato Barelli del foro di Milano. Erano stati i carabinieri della stazione di Lerici, in collaborazione con i colleghi del nucleo radiomobile, a smascherarlo. I fatti risalgono all’aprile 2022, quando il trentenne aveva messo in atto una tecnica di truffa agli anziani che purtroppo continua a mietere ancora vittime. Si era presentato a casa di una donna novantenne alla quale aveva detto che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale, stava bene ma aveva bisogno di denaro contante per risolvere la questione e aveva incaricato lui per consegnarglielo. Per essere più credibile, aveva anche aggiunto alcuni particolari che era stato abile a raccogliere. Dopo il primo colpo andato a segno, ne aveva effettuato un altro qualche giorno dopo a carico di una 88 enne, ripetendo più o meno lo stesso modus operandi. Ma i carabinieri erano riusciti a prenderlo e assicurarlo alla giustizia e ieri ha patteggiato tre anni e quattro mesi

M.B.