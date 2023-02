"Patetico chiamare ancora in causa quelli di prima"

"Stucchevole ,patetico e ridicolo continuare ,dopo sei anni di amministrazione, a chiamare in causa quelli di prima". Cosi il consigliere dem e vicepresidente della commissione bilancio del Comune, Andrea Montefiori, replica all’assessore al bilancio Marco Frascatore, che nell’intervista concessa alla Nazione aveva sottolineato che "l’eredità della sinistra è ancora pesante e quegli indebitamenti ancora ci costano un milione di euro l’anno. Ci hanno lasciato debiti che estingueremo nel 2044". Per Montefiori "il debito da investimenti (mutui; ndr.) nel 2017 era pari a circa 43 milioni di euro, dato assolutamente sostenibile per il bilancio dell’ente e in linea con la media dei comuni italiani. Si trattava di un importo sceso, progressivamente, nel corso di quegli anni. Per altro si parla di mutui relativi a opere, le uniche inaugurate dalla miracolosa giunta odierna. Per quanto riguarda la spesa corrente, o meglio il tema degli accantonamenti per i crediti di dubbia esigibilità, il Comune di Spezia ha vissuto le stesse problematiche di gran parte degli enti locali italiani da quando è stata introdotta la nuova norma sull’armonizzazione della contabilità. Se la situazione finanziaria del Comune fosse stata realmente critica, gli aumenti delle imposte locali adottati oggi sarebbero scattati immediatamente, non dopo anni. Spiegate piuttosto – rilancia Montefiori – a cosa saranno destinate le maggiori risorse da addizionale Irpef e perché il debito del comune della Spezia si sia alzato in questi ultimi anni, come è evidente dai dati che voi avete fornito al Consiglio comunale".