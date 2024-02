Incornato e travolto da una mucca, grave un pastore

Beverino (La Spezia), 14 febbraio 2024 – Incornato da una mucca d’allevamento. È accaduto ieri nel primo pomeriggio a Beverino, in un pascolo di proprietà di un’azienda agricola: protagonista, un allevatore di 42 anni, che è stato trasportato in elicottero al San Martino di Genova. L’episodio poco dopo le 13, con il pastore impegnato ad accudire la mandria e che all’improvviso è stato aggredito da una mucca. Un attacco violento, con l’uomo incornato e travolto dall’animale che sarebbe poi riuscito a trovare riparo in un furgoncino parcheggiato poco distante dal terreno, dove è riuscito a chiedere aiuto. Immediati sono scattati i soccorsi, e sul posto in pochi minuti sono arrivati i militi della pubblica assistenza Croce Bianca di Beverino, che hanno prestato la prima assistenza all’allevatore, e poi l’automedica Delta1 del 118, con medico e infermiere a bordo. L’uomo, rimasto sempre cosciente, nell’aggressione ha riportato diverse ferite: il medico del 118 ne ha così disposto il ricovero al San Martino di Genova, allertando il Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Genova, con Drago che è atterrato al campo sportivo di Padivarma. L’uomo, subito sottoposto ad accertamenti diagnostici nel nosocomio genovese, non è in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte degli ispettori del Nucleo prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Asl5.