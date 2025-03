Passione o patologica ossessione?. Il reading ‘Il contrario dell’amore’ racconta un’esperienza vissuta

Esiste un confine tra una focosa passione e una patologica ossessione? Quand’è che l’amore si trasforma nel suo contrario? Con ‘Il contrario dell’amore’, Kraken Teatro propone sabato un reading che racconta una storia basata su un’esperienza realmente vissuta, come denuncia contro ogni forma di violenza, sia essa di natura fisica o psicologica. Appuntamento fissato sabato all’Urban Center, a partire dalle 17.30. Una storia che troppo spesso si ripete e che troppe volte non è a lieto fine. Donne uccise per mano di uomini, spesso molto vicini a loro, ma anche donne che ogni giorno sono vittime di abusi psicologici, violenza verbale e stalking. Un evento, quello organizzato in occasione della Giornata internazionale della Donna che ci si celebra fra due giorni, con Sara Battolla, Chiara De Carolis, Cecilia Malatesta e le musiche originali eseguite dal vivo da Roberto Pelosi.

È tratto dall’omonimo romanzo intenso e coinvolgente di Sabrina Rondinelli, che nasce da una storia vera, in cui la solitudine si intreccia con l’ossessione, il desiderio di un sentimento puro con la voglia di possesso, insomma l’amore con il suo contrario. Attraverso le parole di Eva (la protagonista) e le mail e i messaggi che lo stalker le invia, si assiste al concretizzarsi di un incubo per lei e allo sprofondare nella pazzia del persecutore; l’amore diventa ossessione in un delirio solitario. Una relazione come tante che finisce e dà vita a una persecuzione che finge di essere amore ma non lo è, una passione che varca una linea quasi invisibile per trasformarsi nel suo contrario. La vicenda, già presentata da Kraken Teatro in altre location negli scorsi anni, purtroppo, è vicina e quotidiana, e conduce a riflettere su un fenomeno molto comune, sebbene troppo spesso sottovalutato o, peggio ancora, ignorato.

marco magi