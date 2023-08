Passeggiata sotto le Stelle nel Parco Val di Magra: Escursione e Astrofili Festa di fine estate al centro sociale di Molicciara con enogastronomia e iniziativa dei cacciatori a Sarzana. Passeggiata sotto le stelle a Lerici. Proiezione del film "The Renegade" al Castello di Ameglia. Serata musicale della Filarmonica di Santo Stefano Magra. Eventi per tutti i gusti in Val di Magra!