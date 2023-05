Passeggiata lungo le mura La Brest Unit in cammino

La Breast Unit del Levante Ligure per Asl 5 organizza, sabato alle 9.30, con la collaborazione delle Rete femminile della salute, ‘Una giornata per BenEssere’, una passeggiata nel Parco delle Mura per promuovere la prevenzione del tumore alla mammella, attraverso uno stile di vita consapevole e uno sguardo alle terapie integrate.

All’incontro sarà presente il personale della Breast Unit: le senologhe Maja Ruff De Conti e Giulia Angelini, le chirurghe della mammella Daniela Gianquinto e Elisabetta Spessa, i chirurghi plastici Luigi Moccia e Eleonora Canini, il direttore di Oncologia Carlo Aschele, le oncologhe Amalia Milano e Marianna Rondini, il direttore di Radioterapia Tindaro Scolaro, le radioterapiste Donatella Rovere e Elisa Verzanini, la case manager della Breast Unit Monica Ferrara, la psicologa Isabella Sturlese, gli anatomopatologi Michele Moroni, Monnalisa Granai, il direttore di Anatomia patologica Paolo Dessanti, il medico nucleare Elisabetta Giovannini, il direttore di Medicina nucleare Andrea Ciarmiello, il direttore dell’Assistenza psichiatrica distrettuale 18 Elisa Simonini e il direttore della Rems Elisabetta Olivieri. Partenza dal piazzale Papa Giovanni XXIII, nell’area retrostante la cattedrale di Cristo Re, mentre in prossimità di Porta Isolabella, alle 11, è prevista una sosta ed uno spuntino offerto dalla Coop Casearia di Varese Ligure. Infine, alle 11.30, il maestro della Federazione italiana yoga Lavinio Gualdesi terrà una breve introduzione allo yoga, antica disciplina di origine indiana. La partecipazione è libera, si consiglia la prenotazione inviando un messaggio whatsapp al 328 2250578.