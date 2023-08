Passeggeri ignorano regole alla Stazione di Migliarina, La Spezia

Succede spesso, più volte la settimana. E non tanto per la fretta, quanto la pigrizia di fare due passi in più o semplicemente per sprezzo totale di regole e buon senso. Alla stazione di Migliarina non è scena inconsueta vedere passeggeri attraversare i binari per andare ai marciapiedi 2 e 3, che portano in direzione di Pisa e Parma, ignorando scale e ascensore. L’ultimo episodio proprio l’altra sera quando un gruppetto di giovani turisti che doveva prendere il treno per Firenze, ha raggiunto il ’2’ passando dai binari, ignari del fatto che di lì a poco sarebbe transitato un Intercity. Un problema da risolvere (ad esempio, con barriere fra i binari) in vista della realizzazione dell’hub verso le Cinque Terre proprio alla stazione di Migliarina