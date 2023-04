Pasqua alle Cinque Terre. Pienone nei ristoranti. E sentieri presidiati nel weekend

La Spezia, 7 aprile 2023 – Le previsioni , fra enti, istituzioni e operatori, non sono univoche. Ma tutte sono di segno positivo: sì, alle Cinque Terre anche questa sarà una bella stagione.

"Mi hanno riferito alcuni ristoranti di avere già prenotazioni per il 2024 – fa sapere il sindaco di Vernazza Franco Villa –. Come andrà? I pessimisti dicono che avremo il 15% in più degli introiti, gli ottimisti il 30%. Certo, non sarà semplice dare un’offerta all’altezza: speriamo di accontentare tutti".

Alla vigilia del week end lungo di Pasqua, alle Cinque Terre i turisti hanno già iniziato a fare capolino.

"Complice il bel tempo sono attesi numeri consistenti, compresi anche i grandi camminatori" spiega la presidente del parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi. "I contapersone (a oggi sono otto, ndr.) rilevano un sensibile aumento di frequentazione anche sui sentieri alti. Siamo pronti per accogliere gli amanti della natura grazie a una infrastruttura escursionistica eccellente, curata quotidianamente dai manutentori e oggetto di una programmazione puntuale di investimenti straordinari".

Il potenziamento dei servizi è all’ordine del giorno: processo di dematerializzazione completato per le Cinque Terre Card, e dal primo maggio, tre totem per l’acquisto con modalità online attivi nel centro accoglienza della Spezia e personale qualificato aggiuntivo nelle accoglienze. "Per questo ponte abbiamo previsto un potenziamento del presidio sul sentiero Sva, con Cai, Soccorso alpino e personale qualificato dell’Ati Cinque Terre.

Anche associazione Carabinieri in pensione a partire dal lunedì di Pasquetta. Per quanto riguarda l’area marina protetta tutte le autorizzazioni 2022 sono autorizzate in deroga fino a chiusura bando 2023 ed sarà attiva la vigilanza a mare dell’Amp e della capitaneria di porto".

"Non abbiamo riscontri oggettivi sui numeri – interviene la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia –, anche se si dice che siano in crescita e sappiamo che per Pasqua le nostre strutture ricettive hanno fatto il tutto esaurito. Ancora mancano cognizione puntuale e condivisione: per questo auspico la convocazione di una cabina di regia a breve. Le previsioni per gli arrivi delle navi da crociera parlano di un balzo da 550mila a 770mila passeggeri: serve lavorare nell’ottica della distribuzione e ben venga la proposta di un tavolo ministeriale proposto dalla ministra Santanchè". Ha meno certezze Marco Pasini, vice presidente di Federalberghi.

"Credo che l’afflusso ricalcherà quello dello scorso anno e va detto che il meteo influirà molto e attualmente non è ancora costante. Ci sarà un buon afflusso, anche se ora non mi sentirei di definirlo ottimo: negli alberghi ci sono state prenotazioni, principalmente di stranieri – alle Cinque Terre soprattutto nordamericani ed europei e stanno timidamente rispuntando gli australiani- , l’italiano c’è, ma poco. Insomma, non possiamo parlare di tutto esaurito, perché le variabili sono troppe; a Pasqua ci si ferma tre giorni contro i cinque di un decennio fa, ma è un dato che in questo lasso di tempo la stagione si sia allungata da marzo ai primi di novembre e soprattutto che si sia creato uno scambio: le famiglie dormono alle Cinque Terre e i giovani vanno a cercare alla Spezia i divertimenti serali".