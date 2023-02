Disagi in vista per i pendolari di Levanto e delle 5 Terre a fronte dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della stazione di Monterosso. È stato realizzato un secondo sottopassaggio, ricavato in un vecchio tunnel sotto la stazione. Il nuovo sottopasso, che dal primo binario porta sul lungomare e permette alle persone di defluire meglio, senza creare code e ingorghi, sarà quindi allungato fino al terzo binario. Le Ferrovie hanno avviato i lavori per il prolungamento del secondo sottopassaggio, il vano scale e l’ascensore che saliranno sul terzo binario, quello che collega Genova alla Spezia, verso monte. I lavori porteranno alla rimodulazione della circolazione ferroviaria a partire da domani giovedì, con la circolazione che sarà possibile solo su un binario. Quando partiranno i lavori verrà interrotta la circolazione sul binario di flusso Genova-La Spezia, tra Levanto e Corniglia dalla mezzanotte di giovedì 9 febbraio alle 23. 59 di domenica 12 febbraio; dalle 8 di giovedì 16 febbraio alle 5 di lunedì 20 febbraio e, infine, dalle 22,30 di martedì 23 maggio alle 4 di sabato 27 maggio. In queste date, inoltre, verrà rimodulata l’offerta regionale con limitazione nella stazione di Levanto di quattro treni del flusso La Spezia - Genova e di 12 regionali del flusso Genova - La Spezia. Sempre in queste date dalle 6 alle 23 tutti i treni merci saranno deviati su itinerari alternativi. "I lavori erano iniziati a novembre con interventi notturni che non hanno avuto ripercussioni sulla viabilità ferroviaria - fanno sapere dal Comune monterossino - Adesso sono necessari quelli diurni per i quali è stato realizzato un cronoprogramma per contenere al minimo i disagi per i viaggiatori. Si tratta di opere assolutamente necessarie, che verranno ultimate nei primissimi giorni di giugno e che miglioreranno la fruibilità e la sicurezza della stazione di Monterosso".

Euro Sassarini