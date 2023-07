Partiti i laboratori blu di educazione ambientale

“Laboratori blu: alla scoperta del mare“ è il titolo dell’iniziativa dedicata all’educazione ambientale e inserita nel progetto “Bio blue school“. Quattro appuntamenti di cui il primo si è già svolto, rivolti ai bambini dagli 8 ai 12 anni, patrocinati dal Comune di Levanto, che prevede ancora un appuntamento il 19 luglio, e due ad agosto (il 18 e il 25), dalle 10 alle 18, sul lungomare tra il Casinò municipale e lo scoglio della Pietra, per affrontare quattro tematiche diverse ma unite da un unico denominatore: l’educazione ambientale. Dalle informazioni sulla natura delle spiagge alla convivenza con l’uomo, dai cambiamenti climatici agli ecosistemi costieri: tutti gli argomenti saranno presentati ai bimbi da esperti ed educatori della società “Il pianeta azzurro”, che gestisce il progetto insieme a “Istituto Scholé Futuro – WEEC Network”. "Le buone pratiche ambientali, indispensabili per evitare lo scempio delle risorse messe a disposizione dell’uomo dal nostro pianeta, devono essere perseguite innanzitutto attraverso la formazione e la sensibilizzazione dei giovani" ha commentanto Lorenzo Perrone, consigliere delegato del Comune di Levanto. Per informazioni:  [email protected]  www.ilpianetazzurro.it  Tel.: 389.4849904