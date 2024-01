Partita la prevendita per il match di sabato. Elia verso il rientro

Giornata di riposo per gli Aquilotti dopo l’allenamento di scarico di domenica. Nel pomeriggio di ieri erano in programma gli accertamenti diagnostici per Gelashvili e Kouda. Per entrambi si teme un lungo stop. Difficile il recupero anche di Bandinelli alle prese con un problema alla caviglia, buone notizie invece per Elia che già sabato co il Catanzaro potrebbe rientrare. D’Angelo sarà costretto a fronteggiare l’ennesima emergenza visto anche le assenze di Wisniewski e Reca. Nel Catanzaro assente lo squalificato Brighenti.

Biglietti. Ieri è partita la prevendita per il match di sabato al ‘Picco’, Spezia- Catanzaro (ore 14). Il club bianco, in attesa delle decisioni del Gos, ha previsto limitazioni nelle due curve e in gradinata: solo i possessori di Eagle Card potranno acquistare i tagliandi. I prezzi: curve 10 euro, distinti 25 euro, con riduzioni per under 25, donne, over 65, under 16.