Parte la marcia dei passeggini Grandi e piccini tutti insieme a spasso nelle vie della città

lA SPEZIA

Secondo e ultimo giorno, oggi, di ‘Un giorno insieme’ in piazza Brin, la manifestazione benefica – con raccolta fondi per il reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Andrea – organizzata dall’associazione Tandem, in ricordo di ‘Giò president’, ovvero Giorgio Del Fante, presidente del sodalizio, recentemente scomparso. Stamattina, con l’impegno Pallavolo Don Bosco, in collaborazione con le associazioni gruppo fotografico Obiettivo Spezia, Prospezia Ciassa Brin e Tandem, si svolgerà la prima edizione della ‘Marcia dei passeggini’. Un evento unico per la nostra città, che ha il patrocinio del Comune della Spezia, in particolare dell’assessore Lorenzo Brogi. "Nessuna contrapposizione al La Spezia Pride – spiega Giancarlo ‘Giba’ Guani, della Pallavolo Don Bosco, dopo alcune insinuazioni sui social – un appuntamento che sogno di organizzare da anni". Ritrovo alle 9.30 in largo Fiorillo, un’iniziativa che vuole coinvolgere mamme, papà e nonni con i loro piccoli a trascorrere alcune ore in un percorso attraverso la città, aperto agli amici a 4 zampe e che vuole ricordare Cesare, il fedele compagno di tanti bimbi e non solo, che ci ha da poco lasciati. La passeggiata terminerà in piazza Brin con uno spettacolo de ‘Burattini di nonna Rosanna’. La partecipazione è gratuita, verrà consegnato a tutti un simpatico dono. E dopo il pranzo benefit alle 12.30, si passa alle 17 ai laboratori con Le favole di Topo Tobia, La vita di un gatto, Miele, Pigotte, Ambulanzopoli a cura di Susanna Varese, Sonia Tognoni, Barbara Gianelli, Pubblica assistenza della Spezia e Ape Bea. Lo staff del reparto di Oncologia incontrerà la cittadinanza alle 18.30, poi spazio alla musica: alle 20 il concerto degli spezzini Five Dot Eight (Barbara Frisieri e Rodolfo Giangarè alle voci, Diego Magi al basso, Claudio Manganelli alla batteria, e alle chitarre Marco Moisè e Fabio Alinovi) che presenteranno cover varie. Poi, spazio, alle 21.30, agli Sneakers, la Depeche mode tribute band.

Marco Magi