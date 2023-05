Parole liberate Uno spettacolo itinerante

Quando la musica è davvero una forma di libertà. Inizia domani, giovedì, la tre giorni della rassegna dal titolo ’Parole Liberate’ curata dall’omonima associazione ’Parole liberate; oltre il muro del carcere’ e dalla etichetta sarzanese Baracca & Burattini. L’edizione 2023 si svolgerà giovedì, venerdì e domenica in uno spettacolo itinerante che parte dall’opificio ex calibratura di Ponzano Magra per poi trovare spazio al centro sociale di Molicciara a Castelnuovo Magra (venerdì), con chiusura domenica all’anfiteatro di Luni. Parole Liberate è un progetto che ha ricevuto il sostegno del ministero della Giustizia coinvolgendo i detenuti autori di testi trasformati poi in musica grazie alla collaborazione di diversi artisti. La rassegna, realizzata con il patrocinio delle tre amministrazioni della Val di Magra coinvolte, vedrà anchele esibizioni di ex detenuti e operatori del mondo carcerario. Il programma musicale inizia alle 21: a Santo Stefano Magra si esibiscono Ambrogio Sparagna con i Lumenea e Finaz (autore e chitarrista della Bandabardò). A Castelnuovo Magra: oltre agli Emis del chitarrista Dome La Muerte ed allo storico gruppo degli Yo Yo Mundi suoneranno i Khod band musicale formata all’interno del carcere di Volterra. A Luni si svolgerà, invece, l’edizione annuale del premio "Parole Liberate" che proclamerà il testo vincitore per l’anno 2023. Si esibiranno NuovoNormale, Teresa Plantamura, Luca Faggella e Max Bianchi e Enrico Maria Papes, storico leader dei Giganti. Concluderà la serata Andrea Chimenti.