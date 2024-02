Parole e musica davanti al mare

Quei posti davanti al mare. Musica e parole per raccontare le emozioni e le suggestioni vissute davanti alle onde saranno il filo conduttore della giornata di sabato organizzata dai club Lions La Spezia Host, Sarzana, Ceparana, Lerici Golfo dei Poeti e La Spezia degli Ulivi in collaborazione con l’associazione Metamorfosi dell’acqua alla sala conferenze Leonardo dell’Hotel Santa Caterina di Sarzana. Si inizia alle 17 con la conferenza dal titolo ’Versi del Mediterraneo’, emozioni e suggestioni dal mare delle civiltà introdotta da Franco Bonatti e Barbara Sussi. Saranno ospiti Antonio Zollino dell’Università Cattolica Sacro Cuore, Adriana Beverini presidente del ’Montale fuoti di casa’, Elda Belsito consulente culturale, Leonardo Tunesi, biologo. La tavola rotonda verrà conclusa da Giorgio Ferroni. Alle 18.30 dalle parole si passa alla musica con il concerto curato dalla regia di Francesco Millepiedi e Pietro Balestri che avrà come protagonisti Alessandro Albertini, Maurizio Musso, Federica Alibrandi, Marta Leonardi, Massimo Azzarini, Federico Cappa che proporranno un repertorio legato al tema della serata. Ingresso libero.