Parole d’amore senza tempo e senza età

Tanti messaggi d’amore in occasione della festa degli innamorati. In un’epoca ’social’ resta comunque sempre vivo il desiderio di mettere nero su bianco parole d’amore per San Valentino. Pensieri senza tempo e senza età, visto che a scriverci sono stati lettori di tutte le età. Ecco i vostri messaggi...

A Paolo55

Ti ricordi quello che ti chiesi 38 anni fa? ‘Invecchiamo insieme?’ Si sta avverando grazie alla tua pazienza, alla tua determinazione, alla tua forza e anche perché....... non ero poi niente male". Grazie Amore grande. Chicca62

A Gianluca Sergiampietri

Grazie per tutto quello che hai fatto e fai per me. Ti sei preso cura accudendomi e supportandomi nei due trapianti che ho fatto. Sei la mia vita. Ti Amo. Cristina.

Un pensiero dovuto al mio amore Cristina che con dolcezza e affetto mi sopporta da quasi 30 anni....sei parte di me....tuo

Pier Giorgio

Per Anna. Ti amo da sempre, ogni giorno di più. Francesco

Tu sei il centro del nostro mondo. Ti vogliamo un mondo di bene Mattia. Siamo orgogliosi di te buon compleanno mamma e papà

Per Gabriele

Ti ho conosciuto per caso ma è stato il caso più bello della mia vita. 30 anni di noi.

Per Antonio

Tantissimi auguri per il nostro decimo San Valentino, Amore mio. Con questo piccolo messaggio vorrei ringraziarti per l’Amore che mi dai e per scegliere ogni giorno di essere al mio fianco. Il nostro Amore ci tiene uniti e insieme riusciamo a superare tutti gli ostacoli, perché da soli siamo forti, ma insieme siamo invincibili. Ti sarò sempre accanto, dandoti tutta me stessa, per continuare a crescere insieme e a percorrere mano nella mano questa bizzarra strada che è la vita, nella gioia, ridendo guardandoci negli occhi, e asciugandosi a vicenda le lacrime nei momenti bui. Dieci, cento, mille altri San Valentino a noi... Ti Amo!” Barbara

Dopo 41 anni di matrimonio ti voglio bene come primo giorno, Buon san Valentino a Noi. Orazio e Rosa

Per Nadia

E sono 22... Un bacio grande grande da chi ti ama sempre come il primo giorno. Claudio

Per Tita

buon San Valentino ormai sono 3 anni di noi ti amo tantissimo un bacio dal tuo Tito e da Ryan

Ad Alessio

“When penguins find their mate, they stay together forever. You’re my penguin” L’amore fa ridere anche a 40 anni. Francesca

Amore ti amo tantissimo sono innamorata di te grazie di esistere Mario Santangiolo, sei la mia ragione di vita tua per sempre Elisa Gazza.