Fra le frasi captate dalle cimici piazzate in uno dei furgoni nella disponibilità di Pedro Alfredo Medina Zambrano ce n’è una pronunciata dallo stesso in solitario che si è rivelata un autogol: "Io non sto dicendo che l’ha ucciso...visto che voi lo state nominando tanto vuol dire che lo ritenere colpevole ...andate a prenderlo...è in Spagna...io non vi dirò niente". Zambrano si riferisce a Raulin Manuel Paulino Mota; parla come se fosse incalzato dalle domande degli inquirenti ai quali aveva messo in conto, prima a poi, di rispondere. L’occasione prossima è lunedì. Per quel giorno il gip Fabrizio Garofalo ha fissato tutti gli interrogatori di garanzia a seguito delle ordinanze di custodia cautelare chieste ed ottenute dal pm Maria Pia Simonetti.