Pari opportunità nelle aziende Ewmd indica le linee operative

Quante sono le aziende del territorio che garantiscono quella che, fra i 17 obiettivi dell’Onu per lo Sviluppo sostenibile, viene definita Gender Equality, cioè la parità di genere intesa come pari opportunità per la componente femminile negli organismi di gestione aziendale? All’argomento Ewmd La Spezia dedica un apposito incontro, oggi alle 17,30 nella sala Pozzoli di Confindustria. Lo scopo, indicare alle aziende (pubbliche e private) le linee operative per strutturare un proprio sistema di gestione dell’inclusione monitorando nel contempo gli obiettivi di miglioramento e le possibili azioni correttive. Alla tavola rotonda porteranno il loro contributo Ornella Poli, presidente Ewmd La Spezia, Renato Goretta, presidente del cda e ceo Gesta Srl, società benefit nonché presidente del comitato regionale Piccola industria; Eliana Bacchini, consigliera di Parità della Provincia; Genziana Giacomelli, dirigente risorse Umane presso Tarros, La Spezia e Maria Carniglia, responsabile del Manifesto Equalpanel per la delegazione spezzina di Ewmd. In linea con l’Onu, l’Italia, nel Pnrr (missione 5), ha sottolineato l’importanza di ridurre le disparità, stanziando 9,81 miliardi per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale.

Non solo, a novembre 2021 la legge n. 162 ha aggiornato il codice delle Pari opportunità aggiungendo anche l’obbligo di redazione di un rapporto sulla situazione di impiego maschile e femminile per tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti. Il 1° gennaio 2022, è entrata in vigore la certificazione di parità di genere, la Prassi di riferimento (PdR) Uni 125:2022 (quella che dà anche il titolo all’iniziativa di giovedì), definendo le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. Questa certificazione viene attribuita alle aziende per valutare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre e minimizzare i divari nel contesto lavorativo (opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni, tutela della maternità, eccetera.). Le imprese che otterranno la certificazione beneficeranno di sconti sui contributi da versare.

F.A.