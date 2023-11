Parco nazionale Cinque Terre: “Vogliamo un confronto con la Regione Liguria”

Manarola, 21 novembre 2023 – Nella sede di Manarola, si è riunita stamattina la giunta esecutiva del Parco nazionale delle Cinque Terre per condividere la posizione dei Comuni rispetto alla proposta inviata loro dalla Regione Liguria, in merito alla revisione delle tariffe del Cinque Terre Express. Presenti la presidente Donatella Bianchi, poi Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, Francesco Villa, sindaco di Vernazza e Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso e vicepresidente del Parco.

Dall’incontro è emersa la preoccupazione della Giunta del Parco sull’impatto che tale proposta potrebbe avere sulla vendita della Carta servizi del Parco e sulle ricadute all’intero sistema territoriale.

La Carta è infatti uno strumento avanzato di economia circolare attraverso il quale le risorse provenienti dal turismo vengono reinvestite sul territorio in termini di servizi per i residenti e i turisti, progetti di manutenzione, ricerca e mitigazione del rischio e sostegno al comparto agricolo, con significative ricadute occupazionali nel settore ambiente.

Nel solo 2023, ad oggi, le risorse della Cinque Terre Card Treno hanno permesso al Parco investimenti nell’area protetta per 5,9 milioni di euro, e ulteriori 1,2 milioni di euro provenienti dalla vendita della Cinque Terre Card Trekking.

Tali risorse hanno permesso la copertura dei costi dei servizi erogati per 2,5 milioni di euro e comprendono: i servizi di accoglienza turistica, con un sistema capillare di presidi informativi, distribuiti anche sulla tratta del Sentiero Verde Azzurro; le attività del centro di Educazione ambientale e le visite guidate. Ma anche la pulizia giornaliera e il presidio dei servizi igienici delle stazioni, nelle aree comuni delle stazioni; la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete escursionistica del Parco. A questo si aggiunge il sostegno del costo complessivo del trasporto pubblico locale con 990mila euro a favore dei Comuni e Atc per il servizio bus di collegamento interno ai borghi.

Dal ricavato della Cinque Terre Card dipendono le risorse destinate all’agricoltura che nel 2023 sono arrivate a circa un milione di euro e il trasferimento ai Comuni per interventi sul territorio, quest’anno di un milione di euro, e il potenziamento dei presidi di sicurezza nei borghi, nei periodi di massima affluenza turistica. Il Parco, proprio per favorire un turismo consapevole, esperienziale e la permanenza dei visitatori nelle strutture ricettive dell’area protetta aderenti al Marchio di Qualità della Carta Europea per il Turismo sostenibile, ha introdotto da tempo delle tariffe agevolate per l’acquisto delle Carte servizio.

“Attorno alla carta – dichiara Donatella Bianchi – si è sviluppato negli anni un sistema di mobilità efficiente, dinamico e sostenibile perché basato sul trasporto pubblico integrato, in un territorio dalla difficile conformazione, che ha saputo evolversi e rispondere alle diverse necessità emergenti. Ad oggi il 40% dei visitatori accede al nostro territorio acquistando una card multiservizio del Parco: per questo continua a rappresentare un valido strumento per pianificare al meglio un efficace sistema di distribuzione dei flussi. Grazie al recente protocollo siglato con Trenitalia, maggiori risorse potranno essere destinate ai Comuni del Parco per la gestione dei flussi”.

A fronte di queste riflessioni, la Giunta ha richiesto un incontro urgente con Regione Liguria, per consentire un confronto puntuale e organico e trovare soluzioni condivise per la gestione sostenibile dei flussi, con particolare attenzione ai periodi di massima affluenza in cui si registrano picchi importanti di presenze come emerso dallo studio sui flussi turistici realizzato dalla società Mic-Hub e presentato recentemente in consiglio direttivo.

“Qualunque iniziativa e misura a sostegno dei residenti ed equiparati è da sostenere – ha concluso la presidente – ma aumentare eccessivamente le tariffe per l’intera stagione del Cinque Terre Express non colpirebbe tanto il turismo mordi e fuggi quanto quello che sceglie le Cinque Terre come destinazione”.

Considerando comunque che Regione Liguria, già un paio di giorni fa, aveva risposto in merito alle polemiche: “Le nuove tariffe proposte da Regione sul Cinque Terre Express per gestire overtourism e garantire ulteriori servizi ai cittadini dei territori, e della Liguria più in generale – scrivevano in quella nota dalla Regione – non mettono a rischio in alcun modo gli investimenti sull’area del Parco. Al contrario, il meccanismo di vendita previsto resterà quello collegato alla Carta Parco attualmente in vigore, ovviamente fatto salvo il rinnovo dell’accordo commerciale esistente tra ferrovie ed Ente parco. Non solo: nella proposta è contenuto un milione e mezzo di investimenti diretti finanziati ogni anno da Regione ai Comuni interessati, oltre ad una serie di sconti aggiuntivi per i cittadini. D’altronde la volontà di investire sulle Cinque Terre dovrebbe apparire chiara dagli ingenti investimenti fatti da Regione Liguria sulla via dell’Amore, che tornerà ad essere fruibile totalmente dalla prossima estate e dagli ulteriori investimenti allo studio per ridare agibilità ad altri sentieri oggi inagibili”.

Marco Magi