Parco Magra, Zangani nominato vicepresidente

È Filippo Zangani, già presidente di Confagricoltura La Spezia, il nuovo vice presidente del Parco di Montemarcello- Magra-Vara, nominato all’unanimità a seguito dell’improvvisa scomparsa di Giuseppe Cecchinelli. "Auguro a Filippo un buon lavoro e fa piacere che un imprenditore agricolo sia stato nominato alla vicepresidenza di un Ente Parco – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana – certo che la sua formazione di operatore diretto del territorio potrà portare un valore aggiunto e un legame ancora più stretto tra comunità ed amministrazione. Da sempre chi è coinvolto in agricoltura mostra particolare attenzione al presidio ambientale, al mantenimento delle tradizioni e a politiche strategiche per la nostra regione". Soddisfazione è espressa anche dal presidente ligure di Confagricoltura, Luca De Michelis, "per questa nomina che vede un imprenditore capace e molto radicato nel territorio spezzino, come Filippo Zangani, portare il suo contributo attento allo sviluppo, ricordando quanto l’agroalimentare sia strettamente legato al territorio, così unico come quello del Parco di Montemarcello-Magra-Vara".