Parco, il mistero del ramo frusta Il pino è apparentemente sano Ma l’operaio colpito lotta per la vita

Il ramo di pino che si è abbattuto sull’uomo di 61 anni durante la pausa pranzo nel parco di via Porcheda di Arcola è, al tempo stesso, un mistero e un reperto da investigare nell’inchiesta aperta dalla procura per lesioni gravi. Un mistero perchè lo stesso - e l’albero da cui si è staccato - non palesano, alla vista, segni di malattia. Resta ben evidente il segno del progressivo aprirsi del distacco, quello che ha prodotto il rumore che ha innescato la fuga di due operai che gravitavano sotto il pino, Non ce l’ha fatta il collega che era seduto al tavolo di legno da pic-nic, per gustarsi un panino.

L’uomo, originario di Carrara e residente a Luni, è sempre ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova dove era stato trasferito in elicottero. E’ intubato ma non si è rivelato necessario l’intervento chirurgico di cui si era diffusa la voce nel pomeriggio di due giorni fa. Il parco, intanto, è off limits: i cancelli sono chiusi. Su di essi è affisso il cartello del "sequestro penale" che dà evidenza dell’adoperarsi della giustizia per ricostruire i fatti e le eventuali responsabilità. Un atto dovuto la posa dei sigilli ma la prospettiva di un processo - nella speranza che l’operaio torni presto nel pieno delle forze e delle potenzialità professionali - è legata alle sue decisioni: sporgere o meno querela contro il Comune, proprietario dell’area. Sono gli effetti della riforma della Giustizia promossa dal ministro Marta Cartabia: il reato di lesioni gravi non è più procedibile di ufficio ma occorre l’impulso della parte offesa. Il pm Elisa Loris intanto ha ricevuto il primo report dei carabinieri di Arcola. Un’azione a chilometro zero, la loro: la caserma si affaccia sul parco.

Oggi la richiesta di convalida al gip. Ieri, intanto, attorno al parco, regnava il silenzio: nessun bambino a giocare, solo l’eco del mercatino del mercoledì nella vicina piazzetta appena dedicata a Falcone e Borsellino. Nei negozi attorno e all’esterno di essi ieri la gente scuoteva la testa, incredula. "Come può accadere che, in una giornata senza vento e senza pioggia, una fronda si stacchi?". "E se sotto ci fossero stati, come spesso accade, dei bambini a giocare?". Gli interrogativi si rincorrono, in parallelo al dubbio sull’efficacia dei controlli e delle manutenzioni all’area verde "I sopralluoghi erano periodici, l’attenzione alta, il decoro evidente" sostengono fonti di palazzo civico.

Corrado Ricci

Cristina Guala