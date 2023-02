Parco di Melara chiuso da giorni "Diteci perchè"

Da un paio di giorni sulla rete di recinzione del Parco “Area verde Melara“ è apparso un cartello, su foglio intestato del Comune di Spezia, in cui si dice che l’area è stata "Chiusa per problemi di sicurezza". Un avviso che ha lasciato interdetti i genitori che accompagnano i figli al parco e che, per meglio capire la portata della questione, si sono rivolti al consigliere comunale di Rifondazione Massimo Lombardi. "Il Parco si trova nelle immediate vicinanze degli immobili popolari del quartiere e della scuola media Carlo Cattaneo e si compone di un anfiteatro, un campo da calcetto, un area giochi e un fabbricato adibito a barristorante, sede di riunione pubbliche e anche di associazioni della zona, da sempre costituisce l’unico presidio di associazioni del quartiere – ha illustrato Lombardi nella sua richiesta chiedendo chiarimenti al sindaco –. Dal momento in cui è stata presentata e discussa in Consiglio Comunale, ultima interpellanza relativa al summenzionato parco, sono trascorsi oltre tre mesi, senza che siano state adottate misure di ripristino, per poterne far fruire anche parzialmente la parte dedicata al verde pubblico". Ora il consigliere, che si dice certo che comune e assessorati abbiano intrapreso percorsi per una nuova gara d’appalto, chiede che la cittadinanza sia informata sui per mettere il bene a disposizione di ragazzi e famiglie e magari conoscere anceh quali sono "le soluzioni che l’Ente intende adottare".