Parchi giochi, riqualificazione al via. Interventi a San Benedetto e Riccò

Un investimento da 85mila euro per riqualificare i parchi comunali. A Riccò del Golfo, con la fine dell’inverno il Comune avvierà i lavori per mettere a disposizione di bambini, ragazzi e famiglie aree verdi più moderne e funzionali. "Un intervento finalizzato alla complessiva rigenerazione e non semplicemente alla soddisfazione di un immediato riscontro a bisogni legittimi, ma a breve termine – afferma il sindaco Loris Figoli – . A San Benedetto, Il piccolo campo da basket sarà ripristinato, rinfrescato e rinnovato, secondo un’idea di accoglienza dello sport di strada che unisce le ragazze e i ragazzi del territorio e quelli della vicinissima città. Di fronte sostituiremo i vecchi giochi con strutture coinvolgenti, inclusive e adeguate anche ai bambini con disabilità, secondo lo storytelling dell’arrampicata e dello sport emergente tra sentieri e trail. Non mancherà lo scivolo, ma stiamo provando a rispondere con più incisività alle ambizioni di un contesto che sta crescendo, socialmente e per consapevolezza culturale".

Interventi sono previsti anche nel parco giochi di Riccò e nell’area verde di Graveglia. "Questo approccio sociologico, frutto degli studi specifici di questi anni, prevede anche l’inserimento nei parchi di tavoli da ping pong, per gli scacchi e per la dama, così da spingere i nostri ragazzi a lasciar sul muretto il palmare e cimentarsi in attività per le quali non serva l’elettricità. Partiamo da San Benedettto per arrivare ovunque, in virtù dell’urgenza ma anche dell’opportunità che rappresenta da sempre la stretta vicinanza con la città. La prospettiva – aggiunge il sindaco riccolese – è quella di stravolgere l’idea di spazio ludico urbano, affinché sia nuovamente attrattivo per i nostri concittadini". Da Figoli anche un ringraziamento"a molti cittadini di San Benedetto, così come alle associazioni che utilizzano e custodiscono la vecchia scuola, che si sono già offerti di custodirlo e difenderlo da azioni troppo disinvolte. Nell’area è peraltro già prevista l’installazione di telecamere. Nonostante i numerosi stop, tra covid e aumento delle materie prime, è sempre più forte il desiderio di dare servizi che vadano oltre i bisogni ma traguardino le aspirazioni della comunità: percorsi pedonali, giochi, momenti di incontro".

Matteo Marcello