Parcheggio abusivo a Bragarina "Non c’è visibilità all’incrocio"

Un gruppo di abitanti di Bragarina segnala dei veicoli, auto ma anche camper, che sostano in uno spazio non adibito al parcheggio. Accade in via della Pianta 392, nel curvone di intersezione con via Capraia. I veicoli in sosta in prossimità dell’incrocio a detta degli abitanti rappresentano un pericolo perché limitano la visibilità. C’è chi si è mosso anche rivolgendosi al Comune e si è sentito rispondere che effettivamente lì le auto non ci possono stare, ma è un problema di segnaletica carente. E i vigili non possono intervenire. "Oltretutto – aggiunge un residente – quelle auto sono sempre le stesse, c’è gente che le tiene lì per lunghi periodi".