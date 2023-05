"Parcheggi insufficienti Raffica di multe agli operai"

Il distretto nautico cresce, i parcheggi al servizio delle imprese no. Così, tra multe e penuria di stalli, sul Miglio Blu monta la protesta. Un tema che rischia di deflagrare anche in relazione allo sviluppo esponenziale del settore, quello dell’assenza di aree destinate alla sosta dei tantissimi lavoratori – diretti e dell’indotto – che ogni giorno giungono in questo lembo della costa di levante del Golfo per prendere servizio negli stabilimenti. A rilanciare un tema mai risolto negli anni è il responsabile di un’azienda che opera nell’indotto della cantieristica nautica e che, in queste settimane di lavoro spezzino – all’interno dello stabilimento The Italian Sea Group, che ha rilevato gli spazi del cantiere Picchiotti di viale San Bartolomeo – si è scontrato non solo con la mancanza di aree dedicate al parcheggio, ma anche con le sanzioni per divieto di sosta vergate dagli agenti del comando di polizia municipale a carico di quegli operai che hanno parcheggiato le proprie auto in aree non consentite.

"Il disagio causato dalla mancanza di parcheggi è fortissimo – spiega il responsabile dell’azienda – abbiamo scritto al Comune ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta, anzi proprio in questi giorni si sta verificando un controllo massivo dei parcheggi nelle aree riservate ai residenti, col risultato che ormai ogni giorno prendiamo tre, quattro multe per sosta non autorizzata. Ci siamo attrezzati con due furgoni da nove posti, ma non è comunque semplice trovare parcheggio, anzi spesso e volentieri non si trova mai". Una situazione comune a molte altre aziende che operano nel distretto della nautica, che ha portato il responsabile dell’azienda a inviare un’email a Palazzo civico, nella quale è stata chiesta la possibilità di disporre di un pass per parcheggiare nella striscia di stalli riservata ai residenti del Muggiano, "che praticamente è sempre vuota, ma se parcheggi lì sicuramente a fine giornata troverai la multa", e chiedendo lumi su aree parcheggio collegate con bus navetta alla zona dei cantieri navali.

"Il problema è sentito, tanto che anche un cantiere navale ha cercato invano un terreno in affitto da adibire a parcheggio per i propri dipendenti – spiega l’uomo –. Nello stabilimento dove operiamo sono in programma ulteriori assunzioni di personale, come si intende gestire il problema dei parcheggi? In altre province, la mancanza di stalli ha portato alla creazione di aree di sosta collegate ai cantieri con bus navetta, perché non prendere in considerazione questa idea, che potrebbe aiutare tantissimi operai. Come è possibile non mettere i lavoratori nelle condizioni di poter recarsi al lavoro senza il rischio di incorrere in sanzioni? – interroga l’uomo –. Ci sono addetti della nostra azienda che a causa di questa situazione sono tentati di mollare il lavoro e licenziarsi. ‘Se devo lavorare per pagare la multa, non vengo’, dicono. Credo che un’amministrazione debba lavorare per risolvere questo tipo di problemi".

mat.mar.