Parcheggi e alberature Al via i lavori di riqualificazione

Finalmente prenderanno il via oggi i i lavori di riqualificazione del parcheggio pubblico di Piazza Caduti della Libertà. Un intervento atteso da tempo dai residenti e che restituirà così decoro e bellezza a un’area che è ubicata nel cuore della città. L’intervento è di quelli consistenti. Durerà infatti circa una trentina di giorni, e prevede la sistemazione e il livellamento del manto stradale, la sostituzione delle essenze esistenti con circa 14 alberi di tiglio (Tilia platyphillus) e 100 arbusti di pitosforo. Una una misura condivisa con il Tavolo del Verde che ha valutato positivamente l’intero progetto che si andrà a realizzare.

Sull’intera superficie destinata a parcheggio e sulle vie di passaggio, si procederà, inoltre, con una prima fresatura del manto stradale che consentirà di eliminare i numerosi avvallamenti e dossi che si trovano nell’area pubblica e successivamente verrà posato l’asfalto. Al termine delle opere sarà installata anche una nuova segnaletica orizzontale. Quella presente è sbiadita o addirittura mancante in certe zone del parcheggio. lUna volta ultimate questi interventi saranno disegnati gli stalli, ottimizzando quanto più possibile gli spazi che sono stati messi a disposizione per la sosta. A conclusione dell’intervento manutentivo ecco quanti sono i posti auto repertiti. Sono previsti quarantre spazi per autovetture, uno per il carico-scarico, un parcheggio ad uso esclusivo dei disabili e undici destinati ai motoveicoli.