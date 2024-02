Paralizzata dopo incidente. L’automobilista non ha colpa: procedimento archiviato

La Spezia, 25 febbraio 2024 – Nessuna responsabilità colposa dell’automobilista che guidava la 500 nello scontro avvenuto il il 24 settembre 2022 a Porto Venere, in seguito al quale una ragazza che ora ha 27 anni è rimasta paralizzata. Il giudice delle indagini preliminari Diana Brusacà, ha sciolto la riserva in seguito all’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall’avvocato Davide Taponecco, difensore di fiducia della donna, archiviando definitivamente il procedimento penale con l’accusa di lesioni stradali gravi. Come già aveva chiesto il pubblico ministero Federica Mariucci. In aula era stata ricostruita quella brutta serata, sulla base dei rilievi dell’incidente e sulla consulenza chiesta dalla procura al perito Fabio Francini.

Un particolare che purtroppo per la giovane non si è rivelato secondario, è che si era messa alla guida dello scooter in stato di ebbrezza. L’alcoltest effettuato in ospedale alla Spezia dalla polizia locale di Porto Venere aveva infatti rilevato un valore di 1,7. Trasportava un’amica di 22 anni originaria di Milano, procedendo a una velocità di 60 km orari, quando all’1,30 in via Olivo, in prossimità dell’Arenella, lo scooter era entrato in collisione con un’auto in sosta. A causa del forte impatto, le ragazze erano state sbalzate in aria e la conducente avrebbe battuto il collo contro la 500 che procedeva dietro, guidata da un cuoco di 26 anni che tornava a casa dopo aver prestato servizio in un ristorante del borgo. Era stato lui stesso, che oltretutto conosceva le ragazze, il primo a prestare soccorso e a dare l’allarme al 112.

La perizia ha rilevato che il conducente dell’auto procedeva a una velocità inferiore ai 50 km orari, il limite in quel tratto di strada. L’accusa di lesioni stradali gravi era stata presentata perché il conducente della 500 avrebbe dovuto frenare prima.

Il gip però ha accolto la tesi dell’avvocato Maurizio Marrucchi, difensore di fiducia del 26enne, il quale ha sostenuto che la ragazza volata in aria non era un ostacolo prevedibile. Oltretutto non c’era neppure la certezza che avesse battuto il collo contro la vettura; una testimone ha detto che l’impatto non c’è stato. Anche se una bozza trovata dal perito sull’auto (i veicoli non erano stati sequestrati) farebbe pensare che il colpo ci sia stato. Ma anche in quel caso, il gip ha rilevato che non ci sia responsabilità colposa del conducente dell’auto. E quindi ha archiviato.

Purtroppo da quella notte la vita della 27enne è cambiata. Mentre la passeggera fu ricoverata all’ospedale Sant’Andrea della Spezia in condizioni non preoccupanti, lei venne trasportata d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova per una lesione alla colonna vertebrale, sottoposta a una delicata operazione che però non ha dato l’esito sperato. Da qui la denuncia per lesioni stradali gravi nei confronti dell’automobilista.