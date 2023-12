’Paradiso perduto’ al Ridotto

Sul palco del Ridotto degli Impavidi le eccellenze artistiche della nostra terra. La rassegna ’Profeti in patria’ organizzata da Scarti - Centro di produzione teatrale di innovazione in programma domani pomeriggio, giovedì, agli Impavidi di Sarzana è dedicata ai giovani artisti della nostra zona protagonisti dello spettacolo dal titolo ’Paradiso Perduto’. In scena alle 18.30 Manuel Apice, Tommaso Campagna, Jonathan Lazzini, Lidia Luciani, Fabio Mano. Un focus sulle eccellenze artistiche del territorio spezzino, piccole e intime performance nel Ridotto del teatro degli Impavidi di Sarzana con l’intenzione di valorizzare e dare visibilità ad artisti under 30 che per diversi motivi hanno intrapreso un percorso di formazione artistica all’estero oppure fuori dalla Provincia. L’opera di John Milton, Paradise lost ovvero Paradiso perduto, sarà interpretata dalla danza di Lidia Luciani diplomata al corso di Teatrodanza della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi accompagnata dagli effetti visual di Tommaso Campagna. Sul palco anche l’attore sarzanese Jonathan Lazzini, diplomato al Piccolo Teatro, già assistente alla regia di Antonio Latella e VicoQuartoMazzini per lo spettacolo La Ferocia, darà voce alle parole di Milton, mentre Manuel Apice cantautore spezzino e Fabio Mano chitarrista jazz diiplomato al Conservatori ’Giacomo Puccini’ andranno ad indagare sonoramente gli antri più bui di un inferno che riguarda tutti da vicino. Lo spettacolo inizia alle 18.30, la biglietteria è aperta stamani dalle 9.30 alle 13 e domani giovedì anche prima dell’inizio della rassegna.