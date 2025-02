‘Papi, santi e devozioni in Liguria e nello spezzino" è l’interessante ciclo di conferenze a cura del Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ e il centro culturale Il Porticciolo di otto appuntamenti, tutti con inizio alle 17, programmati fino a dicembre. Venerdì è previsto un appuntamento con Rina Gambini, ‘I papi in Liguria’, e con Giuseppe Benelli (presidente dell’Accademia Lunigianese di scienze Capellini), ‘Il papa umanista: Niccolò V’. Dopo un percorso storico sulle figure degli otto papi liguri, da sant’Eutichiano e Benedetto XV, si porrà maggiore attenzione alla figura di Niccolò V, il papa umanista, che ha portato in alto la cultura del suo tempo e la fama della sua Sarzana. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura museale di via del Prione 156 al numero di telefono 0187 727781 o inviando una mail a [email protected].