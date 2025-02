’Papi, santi e devozioni’ e ’Lunigiana storica’: doppio ciclo all’Etnografico

‘Papi, santi e devozioni in Liguria e nello Spezzino’ è il ciclo di conferenze a cura del Museo Etnografico e il centro culturale Il Porticciolo (otto appuntamenti), da febbraio a dicembre. ‘Storia arte e cultura della Lunigiana storica e della Spezia’, è invece, il percorso di cinque incontri sulla Lunigiana Storica, curato dal conservatore del museo Giacomo Paolicchi, da febbraio a giugno. Gli eventi saranno ad ingresso gratuito, con via alle 17. Il primo ciclo inizia il 21 febbraio con ‘I papi di Liguria’ di Rina Gambini e ‘Il papa umanista: Niccolò V’ di Giuseppe Benelli. Si prosegue il 14 marzo con ‘La beata degli spezzini: Itala Mela’ di Valerio Cremolini e ‘Il sorriso francescano di Padre Dionisio’ di Vittorio Casalino, il 4 aprile con ‘Santa Barbara e la Marina Militare’ di Roberto Camerini e ‘Il santo eremita: san Venerio’ di Cesare Giorio, il 9 maggio con ‘La santa dei genovesi: santa Caterina dei Fieschi’ di Pia Spagiari, il 25 settembre con ‘La Madonna della Guardia protegge i naviganti’ di Giampaolo Chiappini Carpena, il 17 ottobre con ‘I culti mariani nel Golfo occidentale’ di Egidio Di Spigna, il 14 novembre con ‘Stampe devozionali del Museo Etnografico. La religiosità popolare spezzina’ di Giacomo Paolicchi; il 4 dicembre con ‘La chiesa abbaziale di Santa Maria assunta alla Spezia e l’ancona robbiana’ di Andrea Marmori. Per il secondo ciclo, si parte venerdì 28 febbraio con ‘Gli ori alla Vergine. Ex voto preziosi fra devozione e costume popolare’ di Rossana Piccioli, e si prosegue il 7 marzo con ‘Le poesie dialettali di Ubaldo Mazzini’ di Piergiorgio Cavallini, presentato da Egidio Banti; l’11 aprile con ‘I nomi delle strade e la nostra storia. Analisi dell’odonomastica spezzina per una cittadinanza attiva’ di Enrica Salvatori, il 23 maggio con ‘Lunigiana, 5000 anni di storia’ di Sandro Santini’, il 13 giugno con ‘Spazio e potere. Discussione sulla Lunigiana storica’ di Stefano Calabretta e Enrica Salvatori. Info: 0187 727781 o a [email protected]. m. magi