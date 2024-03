’Papaveri rossi’ in anteprima a Sori

Fucili e mitragliatrici, ma anche libri di scuola, spettacoli teatrali, donne alla guida dei camion, bambini e soldati insieme. Tutto questo è il Secondo Corpo d’Armata Polacco, guidato dal generale Wladyslaw Anders. Una storia vera a cui è dedicato lo spettacolo ‘Papaveri rossi’ – in anteprima domani, alle 21, al teatro comunale di Sori – nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure ideata da Sergio Maifredi, regista e autore del testo insieme a Massimiliano Cividati, che lo interpreta, con la consulenza storica di Krystyna Jaworska. Sulla scena le parole si uniscono alla musica originale composta ed eseguita dal vivo da Gennaro Scarpato alle percussioni e Andrea Zani al pianoforte. Nell’80° anniversario della battaglia di Montecassino, debutta in prima nazionale il 27 marzo al Teatro Litta di Milano e l’11 novembre al Vittoria di Roma, giorno della Festa dell’Indipendenza, in cui la Polonia commemora l’anniversario della Seconda Repubblica.