Paolo Negro in pista da settembre "Lavoro ai giovani con il parco"

PORTO VENERE

Paolo Negro, 35 anni, agente immobiliare (abilitato dal 2014) e laureato in economia, esperienze in Australia e Nuova Zelanda, dal settembre scorso candidato sindaco a Porto Venere con una campagna sui generis: chiedendo e ottenendo udienza alle istituzioni per presentarsi, denunciare situazioni a suo avviso da attenzionare, illustrare il programma de la Lista Civica Fezzano, Porto Venere, Le Grazie.

Bilancio dell’esperienza?

"Molto prezioso per il territorio. Le istituzioni hanno apprezzato la serietà dell’iniziativa e la competenza dei temi trattati. Siamo gli unici ad aver già iniziato un lavoro di programmazione per i prossimi 10 anni".

Perché non ha aderito agli appelli per una lista unitaria degli antagonisti di Cozzani?

"A tempo debito ho dato la mia disponibilità. Gli altri no. Ora è tardi"

Punto chiave del programma?

"I giovani, perché se le uniche opportunità sono come camerieri e lavapiatti stagionali, continueranno ad andarsene e non avremo futuro. Punteremo sui lavori nel Parco e sugli sport di squadra".

Sinistra, destra, centro… dove si colloca la squadra?

"I candidati della nostra lista hanno le sensibilità più variegate e questo è uno dei nostri punti di forza e differenziazione rispetto agli altri. Siamo l’unica lista senza legami con partiti provinciali, ma pura espressione dei residenti".

Suo politico preferito?

"Aldo Moro ed in generale chiunque ha pagato il coraggio di cambiare con la vita".

Prima cosa da eletto?

"Servizi per i residenti: campi estivi per i bimbi alla Palmaria, soggiorni sui monti per gli anziani e portale web per gli operatori turistici".

Posizione su Panigaglia?

"Abbiamo incontrato Il 7 novembre il direttore dell’impianto e il 24 Gennaio i due ministeri competenti a Roma per i ristori sul territorio come a Piombino. Siamo molto fiduciosi".

Lei, per studi, è specializzato in analisi di bilancio. Il debito comunale è diminuito. Buona prova della giunta Cozzani...

"ll debito comunale è diminuito solo grazie alle enormi entrate degli stalli per pagare il parcheggio di Fezzano e dalle svendite del patrimonio pubblico, quindi non per merito della lista Toti, che invece ha sperperato denaro per interessi molto particolari. Cambieremo radicalmente il paradigma sui tagli ai servizi comunali di questo decennio, in quanto migliori investimenti pubblici comportano maggiore ricchezza per il territorio ed effetti positivi a catena per residenti ed attività economiche".

Corrado Ricci